Komplet za čiščenje tal SC 1 Multi
Čistoča brez stika z umazanijo: s kompletom za čiščenje tal EasyFix Large za SC 1 Multi lahko ročni parni čistilnik v hipu spremenite v krpo.
Od ročnega parnega čistilnika do brisalca v nekaj sekundah: priročen komplet za čiščenje tal EasyFix Large za SC 1 Multi to omogoča. Preprosto pritrdite univerzalno krpo za tla Large na talno šobo EasyFix Large s sistemom kavljev in zanke in povežite šobo z dvema podaljškoma cevi (vsaka po 0,5 m) na SC 1 Multi – in že lahko začnete. Univerzalna krpa za tla s posebno strukturo zanke zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higiensko čiste rezultate čiščenja kotov in robov. Set za čiščenje tal EasyFix Large je vključen v standardni obseg dobave za SC 1 Multi & Up.
Značilnosti in prednosti
Enostavna pritrditev kompleta talnih šob EasyFix Large na SC 1 Multi
- Talno šobo EasyFix je skupaj s cevmi parnega čistilca možno hitro in lahko priklučiti na napravo.
Premium mikrovlakna
- Posebna struktura zanke v krpi zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja na vseh zaprtih trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
- Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Inovativna lamelna tehnologija
- Zahvaljujoč lamelam je razporeditev pare po površini čiščenja in krpi iz mikrovlaken enakomerna.
Fleksibilni zglob šobe
- Ergonomsko in učinkovito čiščenje pri vseh velikostih telesa.
- Idealno za uporabo pod pohištvom.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,906
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice