Od ročnega parnega čistilnika do brisalca v nekaj sekundah: priročen komplet za čiščenje tal EasyFix Large za SC 1 Multi to omogoča. Preprosto pritrdite univerzalno krpo za tla Large na talno šobo EasyFix Large s sistemom kavljev in zanke in povežite šobo z dvema podaljškoma cevi (vsaka po 0,5 m) na SC 1 Multi – in že lahko začnete. Univerzalna krpa za tla s posebno strukturo zanke zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higiensko čiste rezultate čiščenja kotov in robov. Set za čiščenje tal EasyFix Large je vključen v standardni obseg dobave za SC 1 Multi & Up.