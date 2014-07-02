Komplet za montažo na daljinsko upravljanje HDS srednji in super razred
Daljinski upravljalnik za naprave srednjega / super razreda HDS s funkcijami vklop / izklop, vroča / hladna voda in RM vklop / izklop. Za montažo na steno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,027
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