Komplet za montažo na daljinsko upravljanje HDS srednji in super razred

Daljinski upravljalnik za naprave srednjega / super razreda HDS s funkcijami vklop / izklop, vroča / hladna voda in RM vklop / izklop. Za montažo na steno.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 7,027
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