Komplet za montažo šobe za peno

Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitev na brizgalno cev namesto HP šobe

Komplet za sredstvo za peno. Šoba za peno je idealna za sanitarna območja in živilsko industrijo ter vedno, ko pričakujete dolgotrajno delo. Šobo priključite na nastavek (nadomešča visokotlačno šobo).

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,987
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