Komplet za popravilo kablov
S kompletom za popravilo kablov za robotsko kosilnico Kärcher lahko zanesljivo popravite zlom kablov in po potrebi priključite in podaljšate omejitveni kabel.
Komplet za popravilo kablov vsebuje 6 visokokakovostnih kabelskih priključkov in kratek kabelski priključek. To omogoča, da se omejitveni kabel po potrebi podaljša. Poleg tega se lahko zlomi kablov popravijo hitro in enostavno
Značilnosti in prednosti
Komplet za popravilo okvarjenega mejnega kabla, vključno s 6 kabelskimi priključki in enim kosom rezervnega kabla.
Mejni kabel lahko zanesljivo podaljšate.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|6
|Dolžina kabla (cm)
|30
|Teža (Kg)
|0,025
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,088
|Mere (D × Š × V) (mm)
|25 x 23 x 17
Področja uporabe
- travnik