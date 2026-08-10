Komplet za predelavo toplotnega izmenjevalnika L2P

Komplet za predelavo za povečanje proizvodnje ledu standardnega L2P. Po namestitvi tega kompleta za predelavo stroj proizvede pribl. 50 % več suhega ledu.

Komplet za predelavo za povečanje proizvodnje ledu standardnega L2P. Po namestitvi tega kompleta za predelavo stroj proizvede približno 50 odstotkov več suhega ledu. To pomeni, da se lahko učinkovitost čiščenja standardnega L2P poveča za približno 50 odstotkov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 2
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,555
Mere (D × Š × V) (mm) 660 x 275 x 175
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