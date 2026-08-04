Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej
Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji.
Uporabljajte tehniko EASY!Force s svojim obstoječim Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom: Komplet za preureditev EASY!Force 2 z vsemi prilegajočimi se deli – do šobe. Komplet za preureditev vsebuje visokotlačno pištolo EASY!Force (4.118-005), razpršilno cev (4.112-000) dolžine 1050 milimetrov in priključke EASY!Lock, 10-metrsko visokotlačno cev Premium z nazivnim premerom 8, primerno za delovni tlak do 315 bar, adapter 2 (4.111-030) za priključitev naprave ter adapter 8 (4.111-036) za visokotlačne šobe s priključkom M 18 × 1,5.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,8
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HG 43
- HG 64