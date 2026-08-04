Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej

Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji.

Uporabljajte tehniko EASY!Force s svojim obstoječim Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom: Komplet za preureditev EASY!Force 2 z vsemi prilegajočimi se deli – do šobe. Komplet za preureditev vsebuje visokotlačno pištolo EASY!Force (4.118-005), razpršilno cev (4.112-000) dolžine 1050 milimetrov in priključke EASY!Lock, 10-metrsko visokotlačno cev Premium z nazivnim premerom 8, primerno za delovni tlak do 315 bar, adapter 2 (4.111-030) za priključitev naprave ter adapter 8 (4.111-036) za visokotlačne šobe s priključkom M 18 × 1,5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,8
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