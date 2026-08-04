Komplet za preureditev EASY!Force 3 - visokotlačna pištola

Primeren za obstoječe visokotlačne cevi in razpršilne cevi: komplet za preureditev EASY!Force 3, vključno s pištolo EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo vašega visokotlačnega čistilnika.

Za nadgradnjo vseh Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov – že opremljenih z ustrezno dodatno opremo – s tehniko EASY!Force, ki omogoča udobno delo in vam prihrani napor: naš komplet za preureditev EASY!Force 3 vsebuje visokotlačno pištolo EASY!Force (4.118-005), adapter 12 (4.111-046) za visokotlačno cev z vrtljivo spojko in adapter 5 (4.111-033) za razpršilne cevi s priključkom M 22 × 1,5. Tako lahko prihranite stroške in še naprej uporabljate visokotlačne cevi in razpršilne cevi, ki jih že imate doma.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,215
Kompatibilne naprave
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