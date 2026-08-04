Komplet za pritrditev avtomatskega koluta za cev HDS M/S
Avtomatski kolut za cev je enostaven za montažo.Primeren za HDS srednji in super razred. Za maksimalno udobje pri navijanju in odvijanju visokotlačne cevi.
Avtomatski kolut za cev ponuja maksimalno udobje pri navijanju in odvijanju visokotlačne cevi. Primeren je za srednji razred HDS ali nadrazred in ga je mogoče enostavno sestaviti s praktičnim kompletom za montažo. Vse funkcije naprave se ohranijo. Pri transportu se kolut za cev ponovno zlahka odstrani. Komplet za montažo vključuje avtomatski kolut za cev, visokotlačno cev in vse potrebne priključne dele.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|32,5
Obseg dobave
- Kolut za cev
- Visokotlačna in priključna cev
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