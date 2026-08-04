Komplet za pritrditev koluta za cev za bencinske stroje HD, 30 m

Komplet za pritrditev koluta za cev za vgradnjo na stroj, vključena priključna cev za vtičnico. Vrtljivo pod pritiskom s priključkom EASY!Lock.

Komplet koluta za cev za pritrditev na enoto. Popolna rešitev za varno in varčno shranjevanje visokotlačnih cevi. Priključi se na visokotlačni čistilnik. Vrti se tudi pod pritiskom. Priključek: 22 x 1,5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 30
Barva antracit
Teža vključno z embalažo (Kg) 9,4

Obseg dobave

  • Kolut za cev
  • Priključna cev
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI