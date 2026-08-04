Komplet za pritrditev koluta za cev za bencinske stroje HD, 30 m
Komplet za pritrditev koluta za cev za vgradnjo na stroj, vključena priključna cev za vtičnico. Vrtljivo pod pritiskom s priključkom EASY!Lock.
Komplet koluta za cev za pritrditev na enoto. Popolna rešitev za varno in varčno shranjevanje visokotlačnih cevi. Priključi se na visokotlačni čistilnik. Vrti se tudi pod pritiskom. Priključek: 22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|30
|Barva
|antracit
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,4
Obseg dobave
- Kolut za cev
- Priključna cev