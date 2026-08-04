Komplet za pritrditev koluta za cev za bencinske stroje HD, 30 m

Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave).Vrtljivo pod tlakom s priključkom 22 x 1,5.