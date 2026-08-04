Komplet za pritrditev koluta za cev za bencinske stroje HD, 30 m

Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave).Vrtljivo pod tlakom s priključkom 22 x 1,5.

Komplet za navijanje cevi za namestitev na enoto je popolna rešitev za varno in prostorsko varčno shranjevanje visokotlačne cevi. Priključi se na visokotlačni čistilnik. Vrti se pod tlakom. Priključek: 22 × 1,5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 30
Barva Črna
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,51

Obseg dobave

  • Kolut za cev
  • Priključna cev
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