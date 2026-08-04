Komplet za pritrditev koluta za cev za bencinske stroje HD, 30 m
Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave).Vrtljivo pod tlakom s priključkom 22 x 1,5.
Komplet za navijanje cevi za namestitev na enoto je popolna rešitev za varno in prostorsko varčno shranjevanje visokotlačne cevi. Priključi se na visokotlačni čistilnik. Vrti se pod tlakom. Priključek: 22 × 1,5.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|30
|Barva
|Črna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,51
Obseg dobave
- Kolut za cev
- Priključna cev
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