Komplet za pritrditev koluta za cev za kompaktni razred HDS, 20 m
Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave). Vrtljivo pod tlakom s priključkom za vtični priključek.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|20
|Barva
|Črna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,375
Obseg dobave
- Kolut za cev
- Priključna cev
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