Komplet za pritrditev koluta za cev za kompaktni razred HDS, 20 m

Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave). Vrtljivo pod tlakom s priključkom za vtični priključek.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 20
Barva Črna
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,375

Obseg dobave

  • Kolut za cev
  • Priključna cev
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