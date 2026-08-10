Komplet za pritrditev reduktorja tlaka, 1/2 palca
Za montažo na Home Base naših čistilnikov s suhim ledom s tehnologijo L2P: komplet za pritrditev z reduktorjem tlaka, separatorjem vode in separatorjem olja.
V nekaj preprostih korakih komplet za pritrditev, razvit za enostavno naknadno namestitev naših peskalnikov s suhim ledom s tehnologijo L2P na Home Base, omogoča prilagoditev tlaka curka na samem stroju, da ustreza zadevni aplikaciji. Zahvaljujoč vgrajenemu reduktorju tlaka je mogoče tlak nastaviti v širokem razponu, med 0,5 in 10,0 bari, in ga je mogoče tudi zakleniti v položaju. Tlačne izgube so izjemno majhne. Ciklonski separator ter filter za vodo in olja zagotavljajo vedno varno delovanje, tudi če je stisnjen zrak, doveden od zunaj, slabše kakovosti. Za dodatno udobje je mogoče nivo polnjenja kadar koli enostavno odčitati od zunaj, funkcija praznjenja pa je polavtomatična.
Značilnosti in prednosti
Regulacija tlaka curka
- Abrazivnost peskanja s suhim ledom je nastavljiva.
- Omogoča vsestranske možnosti uporabe.
Filtriranje stisnjenega zraka
- Varno delovanje zahvaljujoč filtru pa tudi ločevalniku vode in olja.
Preprosta montaža
- Tudi nepoznavalci enostavno sestavijo in razstavijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,98
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|265 x 210 x 285
Področja uporabe
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Za čiščenje oblazinjenja in tekstila
- Za čiščenje krmilnih omar, električnih komponent in krmilnih elementov
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
- Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic