V nekaj preprostih korakih komplet za pritrditev, razvit za enostavno naknadno namestitev naših peskalnikov s suhim ledom s tehnologijo L2P na Home Base, omogoča prilagoditev tlaka curka na samem stroju, da ustreza zadevni aplikaciji. Zahvaljujoč vgrajenemu reduktorju tlaka je mogoče tlak nastaviti v širokem razponu, med 0,5 in 10,0 bari, in ga je mogoče tudi zakleniti v položaju. Tlačne izgube so izjemno majhne. Ciklonski separator ter filter za vodo in olja zagotavljajo vedno varno delovanje, tudi če je stisnjen zrak, doveden od zunaj, slabše kakovosti. Za dodatno udobje je mogoče nivo polnjenja kadar koli enostavno odčitati od zunaj, funkcija praznjenja pa je polavtomatična.