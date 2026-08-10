Komplet za pritrditev števca pretečenega časa lahko enostavno namestite na krmilno enoto. Naprava za določanje položaja je že vključena v zasnovo krmilne enote. Števec ima digitalni zaslon. S kompletom za pritrditev števca pretečenega časa lahko operaterji določijo točen čas delovanja stroja. Na ta način je mogoče optimizirati servisne intervale in zlahka videti dosedanje delovne ure.