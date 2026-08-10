Komplet za pritrditev števca pretečenega časa
Komplet nastavkov števca pretečenega časa za določanje časa delovanja aparata.
Komplet za pritrditev števca pretečenega časa lahko enostavno namestite na krmilno enoto. Naprava za določanje položaja je že vključena v zasnovo krmilne enote. Števec ima digitalni zaslon. S kompletom za pritrditev števca pretečenega časa lahko operaterji določijo točen čas delovanja stroja. Na ta način je mogoče optimizirati servisne intervale in zlahka videti dosedanje delovne ure.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,14
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