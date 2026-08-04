Visoka okna, strešna okna in druge težko dostopne gladke površine se lahko enostavno očistijo brez težav pri vzpenjanju po lestvah.To vam omogoča teleskopski podaljšek.Komplet je sestavljen iz 2-dveh teleskopskih drogov, fleksibilnega spoja za vakuumsko steklo in brisalcev s krpo iz mikrovlaken. Komplet ponuja do 2 metra dodatnega dosega, tako da lahko čiščenje v dnevnih sobah, kopalnicah ali zimskih vrtovih do višine približno 4 metre brez težav dosežemo tudi za manjše ljudi.