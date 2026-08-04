Komplet za teleskopski podaljšek
S teleskopskim podaljškom za baterijski sesalnik oken in akumulatorskim vibracijskim brisalcem enostavno očistite tudi visoka stekla raztegljivo od 0,6 do 1,5 metra.
Visoka okna, strešna okna in druge težko dostopne gladke površine se lahko enostavno očistijo brez težav pri vzpenjanju po lestvah.To vam omogoča teleskopski podaljšek.Komplet je sestavljen iz 2-dveh teleskopskih drogov, fleksibilnega spoja za vakuumsko steklo in brisalcev s krpo iz mikrovlaken. Komplet ponuja do 2 metra dodatnega dosega, tako da lahko čiščenje v dnevnih sobah, kopalnicah ali zimskih vrtovih do višine približno 4 metre brez težav dosežemo tudi za manjše ljudi.
Značilnosti in prednosti
Enostaven dostop tudi do višjih okenskih površin
Teleskopski ročaj
Kompatibilen z vsemi okenskimi sesalniki in z vibrajajočim baterijskem brisalnikom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,917
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|150 x 250 x 1170
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Področja uporabe
- Velike, težko dostopne steklene površine
- Zimski vrtovi
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