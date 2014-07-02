Komplet za vgradnjo sistema za nadzor nad plemenom za HDS srednji in super razred

Svetlobni senzor nadzira plamen gorilnika. Ko se plamen ugasne, se dovod goriva prekine.

Večja varnost zaradi sistema za nadzor plamena ABS HDS M/S: svetlobni senzor nadzoruje plamen gorilnika. Če plamen ugasne, se dovod goriva samodejno prekine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 0,278
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