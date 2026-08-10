Konusna šoba
S pomočjo konusne šobe boste enostavno in hitro očistili svojega hišnega ljubljenčka. Lahko se pritrdi na pištolo visokotlačnega čistilnika in ustvarja nežni curek vode.
Konusna šoba je s svojim posebno nežnim in prijetnim curkom za prhanje posebno primerna za pranje hišnih ljubljenčkov ali tudi samo njihovih šap. Idealno po sprehodu, preden pes vstopi v avtomobil ali v hišo oz. stanovanje. Šoba ustvarja curek nizkega tlaka (primerljivo s tokom iz gospodinjske pipe), tako da je popolnoma varna za uporabo na živalih.
Značilnosti in prednosti
Stožčast curekPrijetno mehek curek tuša.
MehkoZa čiščenje občutljivih hišnih ljubljenčkov in psov.
Prilagojeno pištoliEnostavna menjava šobe
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,012
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,022
|Mere (D × Š × V) (mm)
|48 x 29 x 29
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Področja uporabe
- Hišni ljubimci / psi