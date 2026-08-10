Konusna šoba

S pomočjo konusne šobe boste enostavno in hitro očistili svojega hišnega ljubljenčka. Lahko se pritrdi na pištolo visokotlačnega čistilnika in ustvarja nežni curek vode.

Konusna šoba je s svojim posebno nežnim in prijetnim curkom za prhanje posebno primerna za pranje hišnih ljubljenčkov ali tudi samo njihovih šap. Idealno po sprehodu, preden pes vstopi v avtomobil ali v hišo oz. stanovanje. Šoba ustvarja curek nizkega tlaka (primerljivo s tokom iz gospodinjske pipe), tako da je popolnoma varna za uporabo na živalih.

Značilnosti in prednosti
Konusna šoba: Stožčast curek
Stožčast curek
Prijetno mehek curek tuša.
Konusna šoba: Mehko
Mehko
Za čiščenje občutljivih hišnih ljubljenčkov in psov.
Konusna šoba: Prilagojeno pištoli
Prilagojeno pištoli
Enostavna menjava šobe
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,012
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,022
Mere (D × Š × V) (mm) 48 x 29 x 29
Področja uporabe
  • Hišni ljubimci / psi