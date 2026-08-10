Konusna šoba je s svojim posebno nežnim in prijetnim curkom za prhanje posebno primerna za pranje hišnih ljubljenčkov ali tudi samo njihovih šap. Idealno po sprehodu, preden pes vstopi v avtomobil ali v hišo oz. stanovanje. Šoba ustvarja curek nizkega tlaka (primerljivo s tokom iz gospodinjske pipe), tako da je popolnoma varna za uporabo na živalih.