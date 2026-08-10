Kotna šoba, dia. 3 mm, 90°

V kotni šobi se curek odkloni vstran za 90°. Posebej primerna je za čiščenje kompleksnih struktur, vdolbin in področij z velikim kotom.

Kotna šoba z odklonom curka za 90° je idealna za čiščenje zapletenih struktur, vdolbin in področij z velikim kotom. Ta šoba je večinoma izdelana iz plastike z uporabo inovativnega postopka 3D tiskanja. S tem so odpravljene omejitve običajnih proizvodnih metod in šoba doseže optimalno učinkovitost čiščenja. Šobo lahko preprosto podaljšate z uporabo ločeno dobavljivih podaljškov za kotne šobe.

Značilnosti in prednosti
Sistem hitre menjave
  • Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Šoba iz umetne mase
  • Preprečite poškodbe občutljivih površin, če bi se šoba po nesreči dotaknila površine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,06
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,053
Mere (D × Š × V) (mm) 134 x 46 x 22
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
  • Za čiščenje proizvodne opreme, kot so orodja za brizganje, transportni sistemi itd.
  • Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
  • Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin