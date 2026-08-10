Kotna šoba (3 mm) je idealna za čiščenje zapletenih struktur, kot so vdolbine in močno nagnjena območja. Curek odkloni za 30°. Šoba je v celoti izdelana iz plastike in je izdelana po inovativnem postopku 3D tiskanja. To daje šobi najboljšo možno učinkovitost čiščenja, saj ni treba upoštevati omejitev običajnih proizvodnih metod. Šoba ima sistem za hitro menjavo in se lahko tudi enostavno podaljša. To naredimo s podaljški za kotne šobe, ki so na voljo posebej.