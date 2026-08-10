Kotna šoba kratka L2P Ø3mm / 30°
Kotna šoba, 3 mm: Ta plastična šoba odkloni curek za 30°. Idealno za čiščenje zapletenih struktur, kot so vdolbine in močno nagnjena območja.
Kotna šoba (3 mm) je idealna za čiščenje zapletenih struktur, kot so vdolbine in močno nagnjena območja. Curek odkloni za 30°. Šoba je v celoti izdelana iz plastike in je izdelana po inovativnem postopku 3D tiskanja. To daje šobi najboljšo možno učinkovitost čiščenja, saj ni treba upoštevati omejitev običajnih proizvodnih metod. Šoba ima sistem za hitro menjavo in se lahko tudi enostavno podaljša. To naredimo s podaljški za kotne šobe, ki so na voljo posebej.
Značilnosti in prednosti
Sistem hitre menjave
- Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Šoba iz umetne mase
- Preprečite poškodbe občutljivih površin, če bi se šoba po nesreči dotaknila površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,06
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,053
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 46 x 22
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodne opreme, kot so orodja za brizganje, transportni sistemi itd.
- Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin