Kotna šoba kratka L2P Ø4mm / 90°
V kotni šobi se curek odkloni vstran za 90°. Posebej primerna je za čiščenje kompleksnih struktur, vdolbin in področij z velikim kotom.
Kotna šoba z odklonom curka za 90°, zaradi česar je idealna za čiščenje zapletenih struktur, vdolbin in področij z velikim kotom. Ta šoba je večinoma izdelana iz plastike z uporabo inovativnega postopka 3D tiskanja. S tem so odpravljene omejitve običajnih proizvodnih metod in šoba doseže optimalno učinkovitost čiščenja. Šobo lahko preprosto podaljšate z uporabo ločeno dobavljivih podaljškov za kotne šobe.
Značilnosti in prednosti
Sistem hitre menjave
- Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Šoba iz umetne mase
- Preprečite poškodbe občutljivih površin, če bi se šoba po nesreči dotaknila površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,06
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,054
|Mere (D × Š × V) (mm)
|135 x 45 x 20
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodne opreme, kot so orodja za brizganje, transportni sistemi itd.
- Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin