Kotna šoba z odklonom curka za 90°, zaradi česar je idealna za čiščenje zapletenih struktur, vdolbin in področij z velikim kotom. Ta šoba je večinoma izdelana iz plastike z uporabo inovativnega postopka 3D tiskanja. S tem so odpravljene omejitve običajnih proizvodnih metod in šoba doseže optimalno učinkovitost čiščenja. Šobo lahko preprosto podaljšate z uporabo ločeno dobavljivih podaljškov za kotne šobe.