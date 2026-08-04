Kratka škropilna naprava

Za montažo HD šob in pribora neposredno na HD pištolo (z navojnim priključkom šobe).Ni združljiv s trojnimi šobami.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,29
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