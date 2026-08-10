Krpa za brisanje RCV 5
Za optimalne rezultate čiščenja: komplet visokokakovostnih krp iz mikrovlaken za mokro brisanje trdih površin z robotskim sesalnikom RCV 5.
Set vsebuje 3 krpe za brisanje z robotskim sesalnikom RCV 5. Če napravo uporabljate v načinu brisanja, visokokakovostne krpe iz mikrovlaken zagotavljajo optimalne rezultate čiščenja na vseh trdih površinah, kot so ploščice, laminat, lesena tla, PVC ali linolej. Rahla, zasušena umazanija se poleg sesanja zanesljivo odstrani in prah dobro veže. Menjava krp je izjemno enostavna zahvaljujoč velcro pritrditvi.
Značilnosti in prednosti
Krpa za brisanje z ježkom
- Enostavno pripenjanje in odstranjevanje zahvaljujoč pritrditvi na ježka.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,052
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,087
|Mere (D × Š × V) (mm)
|105 x 60 x 85
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.