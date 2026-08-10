Set vsebuje 3 krpe za brisanje z robotskim sesalnikom RCV 5. Če napravo uporabljate v načinu brisanja, visokokakovostne krpe iz mikrovlaken zagotavljajo optimalne rezultate čiščenja na vseh trdih površinah, kot so ploščice, laminat, lesena tla, PVC ali linolej. Rahla, zasušena umazanija se poleg sesanja zanesljivo odstrani in prah dobro veže. Menjava krp je izjemno enostavna zahvaljujoč velcro pritrditvi.