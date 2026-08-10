Krpa za hišne ljubljenčke
Specialna krpa iz mikrovlaken za sušenje hišnih ljubljenčkov, ki vpija veliko količino vode in odpravlja neprijetne vonjave.
Z uporabo visokokakovostne krpe iz mikrovlaken boste lahko svoje hišne ljubljenčke po čiščenju in pranju hitro posušili. Mikrovlakna so zelo vpojna in zato še posebej primerna za živali, saj po uporabi prepreči nastanek neprijetnega vonja, krpa se prav tako hitro posuši. Ker je krpa velika 100 x 40 cm je dovolj velika za sušenje tudi večjih živali.
Značilnosti in prednosti
Specialna krpa iz mikrovlaken
- Za sušenje hišnih ljubljenčkov po pranju.
mikrovlakna
- Vpija veliko vode in ne tvori neprijetnih vonjav
Mehko
- Primerno za hišnega ljubljenčka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,25
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,271
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1000 x 600 x 5
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Področja uporabe
- Hišni ljubimci / psi