Z uporabo visokokakovostne krpe iz mikrovlaken boste lahko svoje hišne ljubljenčke po čiščenju in pranju hitro posušili. Mikrovlakna so zelo vpojna in zato še posebej primerna za živali, saj po uporabi prepreči nastanek neprijetnega vonja, krpa se prav tako hitro posuši. Ker je krpa velika 100 x 40 cm je dovolj velika za sušenje tudi večjih živali.