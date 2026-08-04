Krpe iz frotirja,široke

Ne puščajo vlakenc, imajo veliko moč vpijanja in so odporne na obrabo: 5 širokih krp za tla iz visokokvalitetnoga bombaža.

Ne puščajo vlakenc, imajo veliko moč vpijanja in so odporne na obrabo: 5 širokih krp za tla iz visokokvalitetnoga bombaža. Krpe so primerne za uporabo v kombinaciji z veliko talno šobo za Kärcherjeve parne čistilce. Robustne krpe se enostavno pričvrstijo na talno šobo in delo se lahko začne. Za učinkovito čiščenje vseh talnih oblog - ploščic, naravnega kamna, linoleja i PVC-a.

Značilnosti in prednosti
Krpa za tla iz kakovostnega bombažnega materiala
  • Umazanija se optimalno raztopi in ostane na krpi
  • Umazanija se optimalno raztopi in ostane na krpi
  • Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,37
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,1
Mere (D × Š × V) (mm) 480 x 270 x 5

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Področja uporabe
  • Trde talne obloge