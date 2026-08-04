Ne puščajo vlakenc, imajo veliko moč vpijanja in so odporne na obrabo: 5 širokih krp za tla iz visokokvalitetnoga bombaža. Krpe so primerne za uporabo v kombinaciji z veliko talno šobo za Kärcherjeve parne čistilce. Robustne krpe se enostavno pričvrstijo na talno šobo in delo se lahko začne. Za učinkovito čiščenje vseh talnih oblog - ploščic, naravnega kamna, linoleja i PVC-a.