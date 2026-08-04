Krpe iz frotirja,široke
Ne puščajo vlakenc, imajo veliko moč vpijanja in so odporne na obrabo: 5 širokih krp za tla iz visokokvalitetnoga bombaža.
Ne puščajo vlakenc, imajo veliko moč vpijanja in so odporne na obrabo: 5 širokih krp za tla iz visokokvalitetnoga bombaža. Krpe so primerne za uporabo v kombinaciji z veliko talno šobo za Kärcherjeve parne čistilce. Robustne krpe se enostavno pričvrstijo na talno šobo in delo se lahko začne. Za učinkovito čiščenje vseh talnih oblog - ploščic, naravnega kamna, linoleja i PVC-a.
Značilnosti in prednosti
Krpa za tla iz kakovostnega bombažnega materiala
- Umazanija se optimalno raztopi in ostane na krpi
- Umazanija se optimalno raztopi in ostane na krpi
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,37
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|480 x 270 x 5
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Področja uporabe
- Trde talne obloge