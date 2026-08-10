Komplet krp za tla iz mikrovlaken EasyFix vsebuje 2 krpi za tla iz visokokvalitetnih mikrovlaken visoke moči vpijanja in odpornosti na obrabo, za talno šobo EasyFix. Za odlične in higienske rezultate čiščenja na trdih tleh – celo vogali in robovi bodo čisti brez veliko truda. Zahvaljujoč sistemu pritiskačev, je krpo za tla mogoče enostavno in hitro fiksirati na talno šobo parnega čistilca: krpo za tla enostavno pritisnete na talno šobo EasyFix in konec. Po čiščenju se krpo iz mikrovlaken z lahkoto sname s talne šobe EasyFix brez kontakta z umazanijo: v ta namen je potrebno enostavno stopiti na nožni jeziček pritrjen na krpi in talno šobo povleči navzgor.