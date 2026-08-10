Krpe iz mikrovlaken za tla EasyFix (kompl. 2 kom.)
Zamenjava krpe brez dotika z umazanijo: visokokvalitetne EasyFix krpe iz mikrovlaken za tla. Zaradi sistema pritiskačev se lahko in hitro fiksirajo na talno šobo parnega čistilca EasyFix in prav tako snamejo.
Komplet krp za tla iz mikrovlaken EasyFix vsebuje 2 krpi za tla iz visokokvalitetnih mikrovlaken visoke moči vpijanja in odpornosti na obrabo, za talno šobo EasyFix. Za odlične in higienske rezultate čiščenja na trdih tleh – celo vogali in robovi bodo čisti brez veliko truda. Zahvaljujoč sistemu pritiskačev, je krpo za tla mogoče enostavno in hitro fiksirati na talno šobo parnega čistilca: krpo za tla enostavno pritisnete na talno šobo EasyFix in konec. Po čiščenju se krpo iz mikrovlaken z lahkoto sname s talne šobe EasyFix brez kontakta z umazanijo: v ta namen je potrebno enostavno stopiti na nožni jeziček pritrjen na krpi in talno šobo povleči navzgor.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,07
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,111
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice