Krpe za tla iz mikrovlaken EasyFix (2-er Se
Visokokakovostni veliki krpi za čiščenje tal za SC 1 Upright dosega popolne rezultate čiščenja. Krpa se enostavno pripenja in odstrani zahvaljujoč sistemu kavljev in zank.
Komplet 2 zelo vpojnih in trpežnih univerzalnih velikih krp za čiščenje tal EasyFix se popolnoma prilega SC 1 Upright. Posebno dobro pobiranje umazanije zagotavlja tekstilna tkanina s posebno strukturo zanke. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higiensko čiste rezultate čiščenja kotov in robov. Zahvaljujoč sistemu kavljev in zank lahko krpe za čiščenje tal preprosto in hitro pritrdite na talno šobo EasyFix SC 1 Upright: preprosto pritisnite in končali ste. Med delom ostane krpa varno nameščena in ne more zdrsniti. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite brez kakršnega koli stika z umazanijo: v ta namen stopite na jeziček za nogo na krpi in potegnite talno šobo navzgor in stran od nje.
Značilnosti in prednosti
Premium mikrovlaknaPosebna zankasta struktura tkanine zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja na vseh zaprtih trdih površinah. Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkovEnostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem. Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tlaPri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor. Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,09
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,127
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 140 x 10
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice