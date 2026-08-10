Komplet 2 zelo vpojnih in trpežnih univerzalnih velikih krp za čiščenje tal EasyFix se popolnoma prilega SC 1 Upright. Posebno dobro pobiranje umazanije zagotavlja tekstilna tkanina s posebno strukturo zanke. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higiensko čiste rezultate čiščenja kotov in robov. Zahvaljujoč sistemu kavljev in zank lahko krpe za čiščenje tal preprosto in hitro pritrdite na talno šobo EasyFix SC 1 Upright: preprosto pritisnite in končali ste. Med delom ostane krpa varno nameščena in ne more zdrsniti. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite brez kakršnega koli stika z umazanijo: v ta namen stopite na jeziček za nogo na krpi in potegnite talno šobo navzgor in stran od nje.