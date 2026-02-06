Inovativna krtača za čiščenje čevljev očisti različne vrste športne obutve in čevljev za prosti čas hitro, temeljito in brez kapljanja. To omogoča preprosto čiščenje tekaških copat, pohodnih čevljev ali celo modnih copat, na primer v hiši, ne da bi v zaprtih prostorih povzročali nered. Zahvaljujoč zamenljivim krtačnim kronam lahko hitro in temeljito očistite podplat in zgornji del čevljev. Mehke ščetine omogočajo učinkovito in nežno čiščenje tudi bolj občutljivih materialov. Zahvaljujoč avtomatskemu sesanju vode med čiščenjem se čevlji v hipu posušijo. Ta krtača je zato idealen zanesljiv pripomoček za dopolnitev čistilnikov SE 3 Compact, SE 4, SE 5 in SE 6 z razpršilno ekstrakcijo za vsa opravila čiščenja čevljev.