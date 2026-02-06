Krtača za čiščenje čevljev SE 3 Compact, SE 4, 5 in 6
Hitro čiščenje čevljev brez kapljanja: krtača Shoe!Cleaner je popoln pripomoček za temeljito čiščenje čevljev za prosti čas. Za čistilnike SE 3 Compact, 4, 5 in 6 s pršilno ekstrakcijo.
Inovativna krtača za čiščenje čevljev očisti različne vrste športne obutve in čevljev za prosti čas hitro, temeljito in brez kapljanja. To omogoča preprosto čiščenje tekaških copat, pohodnih čevljev ali celo modnih copat, na primer v hiši, ne da bi v zaprtih prostorih povzročali nered. Zahvaljujoč zamenljivim krtačnim kronam lahko hitro in temeljito očistite podplat in zgornji del čevljev. Mehke ščetine omogočajo učinkovito in nežno čiščenje tudi bolj občutljivih materialov. Zahvaljujoč avtomatskemu sesanju vode med čiščenjem se čevlji v hipu posušijo. Ta krtača je zato idealen zanesljiv pripomoček za dopolnitev čistilnikov SE 3 Compact, SE 4, SE 5 in SE 6 z razpršilno ekstrakcijo za vsa opravila čiščenja čevljev.
Značilnosti in prednosti
Inovativna tehnologija Kärcher za optimalne rezultate čiščenjaZamenljiva krtačna krona za temeljito čiščenje podplatov in zgornjih delov čevljev. Nanos brez kapljanja, ker se voda med postopkom čiščenja samodejno posesa. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin.
Enostavno in priročno rokovanjeFunkcija čiščenja sistema preprečuje, da bi se pribor med čiščenjem umazal. Roke ostanejo čiste, dodatke pa lahko pospravite takoj po uporabi. Intuitivno upravljanje.
Mehke ščetineUmazanijo s čevljev odstranimo temeljito, a nežno. Ne pušča nobenih sledi pri čiščenju občutljivih površin.
Primerno za Kärcherjeve globinske sesalnike SE 3 Compact, SE 4, SE 5 in SE 6.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,085
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,144
|Mere (D × Š × V) (mm)
|124 x 65 x 44
