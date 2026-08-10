Krtača za čiščenje dlake
Za temeljito ščetkanje živalske dlake: krtača za čiščenje odstranjuje tudi trdovratne nečistoče iz dlake.
S pomočjo krtače za čiščenje dlake lahko zelo enostavno izščetkate trdovratne nečistoče iz živali. Prijetno mehak gumijasti material je prožen in se prilagaja glede na žival. Konci iz nerjavečega jekla s kroglicami na vrhu so za živali zelo prijetne, trak za roko je mogoče prilagoditi različnim uporabnikom.
Značilnosti in prednosti
Krtača za čiščenje dlak
- Odstranjuje trdovratne nečistoče iz živalskega krzna.
Iglice iz nerjavečega jekla s kroglicami
- Primerno za hišnega ljubljenčka.
Namestljiva pašček za roko
- Možnost prilagoditve različnim uporabnikom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,088
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,106
|Mere (D × Š × V) (mm)
|131 x 83 x 50
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Področja uporabe
- Hišni ljubimci / psi