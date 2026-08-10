S pomočjo krtače za čiščenje dlake lahko zelo enostavno izščetkate trdovratne nečistoče iz živali. Prijetno mehak gumijasti material je prožen in se prilagaja glede na žival. Konci iz nerjavečega jekla s kroglicami na vrhu so za živali zelo prijetne, trak za roko je mogoče prilagoditi različnim uporabnikom.