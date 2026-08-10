Krtača za čiščenje dlake

Za temeljito ščetkanje živalske dlake: krtača za čiščenje odstranjuje tudi trdovratne nečistoče iz dlake.

S pomočjo krtače za čiščenje dlake lahko zelo enostavno izščetkate trdovratne nečistoče iz živali. Prijetno mehak gumijasti material je prožen in se prilagaja glede na žival. Konci iz nerjavečega jekla s kroglicami na vrhu so za živali zelo prijetne, trak za roko je mogoče prilagoditi različnim uporabnikom.

Značilnosti in prednosti
Krtača za čiščenje dlak
  • Odstranjuje trdovratne nečistoče iz živalskega krzna.
Iglice iz nerjavečega jekla s kroglicami
  • Primerno za hišnega ljubljenčka.
Namestljiva pašček za roko
  • Možnost prilagoditve različnim uporabnikom.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,088
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,106
Mere (D × Š × V) (mm) 131 x 83 x 50
Področja uporabe
  • Hišni ljubimci / psi