Krtača za pranje hišnih ljubljenčkov
Krtača za nežno čiščenje in nego hišnih ljubljenčkov, zlasti psov. Enostavno namestite na visokotlačni čistilnik OC 3 za učinkovito čiščenje. Očistite krzno v le nekaj preprostih korakih!
Nič več blatnih tačk – krtača za umivanje hišnih ljubljenčkov kot dodatek vsem napravam OC 3 očisti hitro, temeljito in nežno. Idealno po sprehodu s psom v slabem vremenu – preden se usedete v avto ali ko pridete domov. Ne glede na to, ali svojemu hišnemu ljubljenčku samo umivate blatne šape ali mu čistite celotno dlako, prožne silikonske gobe ne poskrbijo le za udobno krtačo za vašega ljubljenčka, ampak še posebej učinkovito odstranjujejo nečistoče. Če ga želite uporabiti, priključite krtačo neposredno na razpršilno pištolo na OC 3. Ko pritisnete na razpršilno pištolo, voda teče skozi krtačo. Kombinacija nežnega pršenja z nizkim pritiskom (primerljivo s pršenjem iz pipe) in mehanskega učinka nubs zagotavlja izjemno moč čiščenja in masažni učinek, v katerem bodo uživali številni ljubljenčki. Umazanijo zrahljamo in takoj speremo. Voda se porabi zelo varčno, kar ščiti baterijo in omogoča dovolj dolgo uporabo.
Značilnosti in prednosti
FleksibilnoS prijetnim masažnim učinkom nežno in temeljito odstrani nečistoče.
Nežno prhanjeZa temeljito čiščenje in nežno nego hišnih ljubljenčkov, še posebej psov. Kombinirani čistilni učinek – umazanija se zrahlja in takoj spere.
Možnost namestitve na razpršilno pištoloEnostavna montaža in enostavno upravljanje z eno roko.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,068
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,186
|Mere (D × Š × V) (mm)
|68 x 90 x 85
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Področja uporabe
- Hišni ljubimci / psi