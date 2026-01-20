Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1

Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.

Pametno kombinirano: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje tri pomembne funkcije v enem izdelku. Nanesite peno, zrahljajte trdovratno umazanijo z visokotlačnim ploskim razpršilcem ali obdelajte posebej temeljito, vendar pazljivo z mehko krtačo – vse je mogoče, ne da bi morali zamenjati dodatke niti enkrat. Želeno funkcijo izberete z ročico v območju prijema krtače. To pomeni, da je čistilna krtača posebej vsestranska, prihrani čas, je udobna in vedno zagotavlja popolne rezultate čiščenja – tudi na občutljivih površinah, kot so barva, steklo ali plastika. Integriran rezervoar za detergent uporabnikom omogoča daljše delo brez ponovnega polnjenja.

Značilnosti in prednosti
Izdelek 3 v 1 – združuje tri bistvene čistilne funkcije: šobo za peno, visokotlačno ravno pršenje in krtačo za pranje
  • Širok nabor možnosti uporabe zahvaljujoč kombinaciji bistvenih funkcij.
  • Dodano udobje za temeljito in učinkovito čiščenje.
Hitra in intuitivna izbira želene funkcije z ročico v območju prijema krtače
  • Intuitivna izbira funkcij.
  • Učinkovito čiščenje brez menjave pripomočkov.
Posoda za detergent je vgrajena v glavo krtače
  • Močna pena hitro in temeljito odstrani še tako trdovratno umazanijo.
  • Uporabnikom omogoča daljše delo brez ponovnega polnjenja. To prihrani čas.
Krtača za pranje z mehkimi ščetinami, primerna za različne površine
  • Nežno čiščenje tudi občutljivih površin, kot so barva, steklo ali plastika.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,834
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,363
Mere (D × Š × V) (mm) 377 x 264 x 223

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Žaluzije/rolete
  • Garažna vrata
  • Vozila
  • Motorji in skuterji
  • Zimski vrtovi
  • Balkonske obloge
  • Okenske police
  • Elementi za zaščito pred pogledi
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.