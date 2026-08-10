Krtačna glava
Krtačna glava iz najonskih ščetin omogoča hitro zamenjavo dotrajanih ščetin na odstranjevalcu mahu in plevela WRE 4 Battery.
Obrabljene ščetine na WRE 4 lahko zamenjate v samo nekaj korakih - brez kakršnih koli orodij. Krtačna glava je iz površinsko zaščitnega najlona. Za učinkovito odstranjevanje plevela in mahu.
Značilnosti in prednosti
Najlonske ščetine
- Nežno za površine, učinkovito proti plevelom
Menjava krtač brez orodja
- Enostavna zamenjava obrabljene krtačne glave
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,061
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,108
|Mere (D × Š × V) (mm)
|311 x 75 x 18
Področja uporabe
- Mah
- Plevel