Krtačna glava

Krtačna glava iz najonskih ščetin omogoča hitro zamenjavo dotrajanih ščetin na odstranjevalcu mahu in plevela WRE 4 Battery.

Obrabljene ščetine na WRE 4 lahko zamenjate v samo nekaj korakih - brez kakršnih koli orodij. Krtačna glava je iz površinsko zaščitnega najlona. Za učinkovito odstranjevanje plevela in mahu.

Značilnosti in prednosti
Najlonske ščetine
  • Nežno za površine, učinkovito proti plevelom
Menjava krtač brez orodja
  • Enostavna zamenjava obrabljene krtačne glave
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva antracit
Teža (Kg) 0,061
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,108
Mere (D × Š × V) (mm) 311 x 75 x 18
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Mah
  • Plevel