Krtačni valj z dolžino 356 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2. Opremljen je s trdimi, 10 mm dolgimi poliamidnimi ščetinami v rdeči barvi. Premer ščetine: 0,30 mm. Primeren je za čiščenje talnih oblog iz filca.