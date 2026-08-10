Krtačni valj CV 38/1, CV 38/2, trde ščetine
Krtačni valj z dolžino 356 mm in rdečimi poliamidnimi trdimi ščetinami je primeren za vse Kärcher pokončne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2.
Krtačni valj z dolžino 356 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2. Opremljen je s trdimi, 10 mm dolgimi poliamidnimi ščetinami v rdeči barvi. Premer ščetine: 0,30 mm. Primeren je za čiščenje talnih oblog iz filca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina krtače (mm)
|356
|Stopnja trdote
|trda
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|rdeča
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,287
|Mere (D × Š × V) (mm)
|356 x 61 x 61
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