Krtačni valj CV 38/1, CV 38/2, trde ščetine

Krtačni valj z dolžino 356 mm in rdečimi poliamidnimi trdimi ščetinami je primeren za vse Kärcher pokončne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2.

Krtačni valj z dolžino 356 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2. Opremljen je s trdimi, 10 mm dolgimi poliamidnimi ščetinami v rdeči barvi. Premer ščetine: 0,30 mm. Primeren je za čiščenje talnih oblog iz filca.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina krtače (mm) 356
Stopnja trdote trda
Količina (Kos(i)) 1
Barva rdeča
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,287
Mere (D × Š × V) (mm) 356 x 61 x 61

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