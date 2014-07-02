Krtačni valj z dolžino 508 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 60/2 RS. Valj je opremljen z mehkimi, plastičnimi ščetinami v črni barvi dolžine 29 mm. Premer ščetine: 0,30 mm. Upoštevajte, da sta za čiščenje potrebna dva krtačna valja.