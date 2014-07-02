Krtačni valj, standard
Krtačni valj je z dolžino 508 mm in črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami primeren za vsa običajna čistilna opravila.
Krtačni valj z dolžino 508 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 60/2 RS. Valj je opremljen z mehkimi, plastičnimi ščetinami v črni barvi dolžine 29 mm. Premer ščetine: 0,30 mm. Upoštevajte, da sta za čiščenje potrebna dva krtačna valja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina krtače (mm)
|508
|Stopnja trdote
|srednje trda
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,716
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,075
|Mere (D × Š × V) (mm)
|515 x 100 x 100