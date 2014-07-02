Krtačni valj, standard

Krtačni valj je z dolžino 508 mm in črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami primeren za vsa običajna čistilna opravila.

Krtačni valj z dolžino 508 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 60/2 RS. Valj je opremljen z mehkimi, plastičnimi ščetinami v črni barvi dolžine 29 mm. Premer ščetine: 0,30 mm. Upoštevajte, da sta za čiščenje potrebna dva krtačna valja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina krtače (mm) 508
Stopnja trdote srednje trda
Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,716
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,075
Mere (D × Š × V) (mm) 515 x 100 x 100
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