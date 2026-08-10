Vaš idealni partner za čiščenje terase: 2-delni komplet krtačnih valjev je na voljo kot dodatek za čistilnik PCL 3-18 s katerim boste lahko globinsko in hkrati nežno očistili gladke, kamnite ploščice in plošče s površinsko strukturo. Umazanija, kot je zelena rast ali mah, se odstrani brez težav. Krtačni valj je mogoče enostavno zamenjati brez orodja.