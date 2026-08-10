Krtačni valj za kamnite površine PCL 3-18
Komplet 2 krtačnih valjev za hitro čiščenje gladkih kamnith ploščic s čistilnikom za terase PCL 3-18.
Vaš idealni partner za čiščenje terase: 2-delni komplet krtačnih valjev je na voljo kot dodatek za čistilnik PCL 3-18 s katerim boste lahko globinsko in hkrati nežno očistili gladke, kamnite ploščice in plošče s površinsko strukturo. Umazanija, kot je zelena rast ali mah, se odstrani brez težav. Krtačni valj je mogoče enostavno zamenjati brez orodja.
Značilnosti in prednosti
Dosledno in globinsko čiščenje gladkih kamnitih ploščic
Dobro delovanje in optimiziran profil krtače za čiščenje gladkih kamnitih ploščic
Material ščetin, ki je posebej prilagojen čiščenju
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,244
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,666
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 100 x 100
Področja uporabe
- Terase
- balkon