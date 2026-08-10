Krtačni valj za lesene površine PCL 3-18
Optimalno opremljen za čiščenje lesenih površin in WPC talnih oblog: z 2-delnim kompletom krtačnih valjev za čistilnik teras PCL 3-18 boste učinkovito in temeljito odstranili vso umazanijo.
Krtačni valj je posebej razvit za čiščenje lesenih površin in WPC tal, omogoča globinsko in hkrati nežno čiščenje teras. Krtačna valja sta v kompletu kot zamenjava za krtače, ki so vključene v obseg dobave pri čistilniku teras PCL 3-18. Enostavno jih je zamenjati, pri tem ne potrebujete orodja.
Značilnosti in prednosti
Dosledno in globinsko čiščenje lesenih površin in WPC talnih oblog
Dobro delovanje in optimiziran profil krtače za čiščenje lesa in WPC talnih oblog
Material ščetin, ki je posebej prilagojen čiščenju
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,244
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,622
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 100 x 100
Področja uporabe
- Terase
- balkon
- Lesene površine
- Zeleni lišaj
- Mah