Krtačni valj je posebej razvit za čiščenje lesenih površin in WPC tal, omogoča globinsko in hkrati nežno čiščenje teras. Krtačna valja sta v kompletu kot zamenjava za krtače, ki so vključene v obseg dobave pri čistilniku teras PCL 3-18. Enostavno jih je zamenjati, pri tem ne potrebujete orodja.