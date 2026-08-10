Krtačni valj za sesalnik CV 30/1, standard
Mehak krtačni valj z dolžino 277 mm in črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami je primeren za vse Kärcher pokončne sesalnike CV 30/1.
Krtačni valj z dolžino 277 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 30/1. Opremljen je z mehkimi, 10 mm dolgimi poliamidnimi ščetinami. Premer ščetine: 0,25 mm.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina krtače (mm)
|277
|Stopnja trdote
|srednje trda
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,161
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,23
|Mere (D × Š × V) (mm)
|277 x 61 x 61