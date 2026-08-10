Krtačni valj za sesalnik CV 30/1, standard

Mehak krtačni valj z dolžino 277 mm in črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami je primeren za vse Kärcher pokončne sesalnike CV 30/1.

Krtačni valj z dolžino 277 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 30/1. Opremljen je z mehkimi, 10 mm dolgimi poliamidnimi ščetinami. Premer ščetine: 0,25 mm.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina krtače (mm) 277
Stopnja trdote srednje trda
Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,161
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,23
Mere (D × Š × V) (mm) 277 x 61 x 61
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