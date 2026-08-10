Krtačni valj za sesalnik CV 30/1, trde ščetine

Krtačni valj z dolžino 277 mm in rdečimi poliamidnimi trdimi ščetinami je primeren za vse Kärcher pokončne sesalnike CV 30/1.

Krtačni valj z dolžino 277 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 30/1. Opremljen je s trdimi, 10 mm dolgimi poliamidnimi ščetinami v rdeči barvi. Premer ščetine: 0,30 mm. Primeren je za čiščenje talnih oblog iz filca.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina krtače (mm) 277
Stopnja trdote trda
Količina (Kos(i)) 1
Barva rdeča
Teža (Kg) 0,167
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,236
Mere (D × Š × V) (mm) 275 x 65 x 65

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