Krtačni valj za sesalnik CV 30/1, trde ščetine
Krtačni valj z dolžino 277 mm in rdečimi poliamidnimi trdimi ščetinami je primeren za vse Kärcher pokončne sesalnike CV 30/1.
Krtačni valj z dolžino 277 mm je primeren za vse pokončne sesalnike CV 30/1. Opremljen je s trdimi, 10 mm dolgimi poliamidnimi ščetinami v rdeči barvi. Premer ščetine: 0,30 mm. Primeren je za čiščenje talnih oblog iz filca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina krtače (mm)
|277
|Stopnja trdote
|trda
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|rdeča
|Teža (Kg)
|0,167
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,236
|Mere (D × Š × V) (mm)
|275 x 65 x 65
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