KV 4 Krpa za brisanje

Preprosto iznajdljiv: Krpa za brisanje s pritrditvijo na ježke, omogoča na vibrirajočem brezžičnem brisalniku KV 4 enostavno odstranjevanje umazanije na vseh gladkih površinah.

Zahvaljujoč sistemu pritrditve krpe na ježke, se lahko pralne krpe za brisanje zlahka pritrdijo in odstranijo iz vibrirajočega brezžičnega brisalnika KV 4 -primerno za hitro in udobno brisanje.

Značilnosti in prednosti
Pritrditev na ježka.
  • Zahvaljujoč sistemu pritrditve krpe na ježke, se lahko pralne krpe za brisanje zlahka pritrdijo in odstranijo.
Pralno
  • Krpa za brisanje je primerna za večkratno uporabo.
Primerno za KV 4
  • Krpa za brisanje je primerna za čiščenje vseh gladkih površin s KV 4.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 2
Barva Bela
Teža (Kg) 0,042
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,077
Mere (D × Š × V) (mm) 110 x 265 x 20
Področja uporabe
  • Gladke površine
  • Okna in steklene površine
  • Ogledala
  • Ploščice
  • Steklene mize
  • Stenske ploščice