KV 4 Krpa za brisanje
Preprosto iznajdljiv: Krpa za brisanje s pritrditvijo na ježke, omogoča na vibrirajočem brezžičnem brisalniku KV 4 enostavno odstranjevanje umazanije na vseh gladkih površinah.
Zahvaljujoč sistemu pritrditve krpe na ježke, se lahko pralne krpe za brisanje zlahka pritrdijo in odstranijo iz vibrirajočega brezžičnega brisalnika KV 4 -primerno za hitro in udobno brisanje.
Značilnosti in prednosti
Pritrditev na ježka.
- Zahvaljujoč sistemu pritrditve krpe na ježke, se lahko pralne krpe za brisanje zlahka pritrdijo in odstranijo.
Pralno
- Krpa za brisanje je primerna za večkratno uporabo.
Primerno za KV 4
- Krpa za brisanje je primerna za čiščenje vseh gladkih površin s KV 4.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,042
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,077
|Mere (D × Š × V) (mm)
|110 x 265 x 20
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice