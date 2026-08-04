LED svetilka za razpršilnik

Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih.

Slabši svetlobni pogoji otežijo delo z visokotlačnimi čistilniki. Če je treba delo opraviti pozimi, ko je dan krajši, ali v neosvetljenih prostorih in območjih, se to pozna na rezultatu čiščenja, kar dobro vedo zlasti naše stranke, ki delajo na področju gradbene obrti ali kmetijstva. Naša LED-delovna luč sveti s kar 170 lumni. Delovno območje optimalno osvetljeno, izboljšana vidljivost je na voljo vsaj pet delovnih ur in rezultat čiščenja je spet tak, kot mora biti. Namestitev na razpršilno cev naše visokotlačne pištole EASY!Force je povsem preprosta. Delovna luč je zaradi svoje majhne teže med delom komajda opazna – in seveda je tudi vodoodporna. Obseg dobave vključuje dve litij-ionski bateriji vrste CR123; dodatne baterije so na voljo posebej.

Značilnosti in prednosti
Vodoodporna izvedba
  • Namenjeno uporabi z visokotlačni čistilniki.
  • Preprosta namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force.
Zmogljiva LED-tehnologija
  • Mala teža in dolg časi uporabe.
  • S svetlobnim tokom več kot 170 lumnov.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 0,248

Video posnetki

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Področja uporabe
  • Za visokotlačno čiščenje v slabših svetlobnih pogojih, predvsem v kmetijstvu in gradbeništvu.
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