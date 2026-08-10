Trata je sveže pokošena in odrezki so lepo ujeti v vrečo za zbiranje trave zahvaljujoč skrbno premišljeni zasnovi rezila – popoln rezultat za dan na vrtu! Vse to je zahvaljujoč ostremu jeklenemu rezilu za dvojno baterijsko kosilnico LMO 4-18, ki ne strga trave in ne pušča neravnih lis na trati. Rezilo zanesljivo reže na zahtevano višino košnje pri širini košnje 37 centimetrov, kar pusti trato, ki jo je pravo veselje videti! Zamenjava rezila kosilnice traja le nekaj preprostih korakov.