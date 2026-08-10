LMO 4-18 Dual rezilo
Brez nazobčanih travnih listov, brez neravnih zaplat – ostro jekleno rezilo kosilnice s širino reza 37 centimetrov za LMO 4-18 Dual poskrbi za to.
Trata je sveže pokošena in odrezki so lepo ujeti v vrečo za zbiranje trave zahvaljujoč skrbno premišljeni zasnovi rezila – popoln rezultat za dan na vrtu! Vse to je zahvaljujoč ostremu jeklenemu rezilu za dvojno baterijsko kosilnico LMO 4-18, ki ne strga trave in ne pušča neravnih lis na trati. Rezilo zanesljivo reže na zahtevano višino košnje pri širini košnje 37 centimetrov, kar pusti trato, ki jo je pravo veselje videti! Zamenjava rezila kosilnice traja le nekaj preprostih korakov.
Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
- Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
- Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
- Skrbno oblikovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave.
Odlično ujemanje dodatkov
- Rezilo kosilnice je idealno za dvojno baterijsko kosilnico LMO 4-18.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina reza (cm)
|37
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,287
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,368
|Mere (D × Š × V) (mm)
|370 x 94 x 18
Področja uporabe
- travnik