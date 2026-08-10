LMO 5-18 Dual rezilo
Rezultat čiste košnje z minimalnim naporom – to zagotavlja jekleno rezilo s širino reza 41 centimetrov za dvojno baterijsko kosilnico LMO 5-18 Dual.
Baterija je napolnjena, vreme se igra, čas je, da gremo na vrt. Zahvaljujoč ostremu jeklenemu rezilu dvojna baterijska kosilnica LMO 5-18 zagotavlja močan in čist rez brez nazobčanih travnih listov. Rezilo zajame travo v širini košnje 41 centimetrov in za seboj pusti čudovito pokošeno trato. Zamenjava rezila zahteva le nekaj preprostih korakov – ostane več časa za uživanje v preprostih užitkih vrtnarjenja.
Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
- Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
- Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
- Skrbno oblikovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave.
Odlično ujemanje dodatkov
- Rezilo kosilnice je idealno za dvojno baterijsko kosilnico LMO 5-18.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina reza (cm)
|41
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,357
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,443
|Mere (D × Š × V) (mm)
|410 x 93 x 19
Področja uporabe
- travnik