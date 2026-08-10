Baterija je napolnjena, vreme se igra, čas je, da gremo na vrt. Zahvaljujoč ostremu jeklenemu rezilu dvojna baterijska kosilnica LMO 5-18 zagotavlja močan in čist rez brez nazobčanih travnih listov. Rezilo zajame travo v širini košnje 41 centimetrov in za seboj pusti čudovito pokošeno trato. Zamenjava rezila zahteva le nekaj preprostih korakov – ostane več časa za uživanje v preprostih užitkih vrtnarjenja.