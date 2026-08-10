LMO 5-18 Dual rezilo

Rezultat čiste košnje z minimalnim naporom – to zagotavlja jekleno rezilo s širino reza 41 centimetrov za dvojno baterijsko kosilnico LMO 5-18 Dual.

Baterija je napolnjena, vreme se igra, čas je, da gremo na vrt. Zahvaljujoč ostremu jeklenemu rezilu dvojna baterijska kosilnica LMO 5-18 zagotavlja močan in čist rez brez nazobčanih travnih listov. Rezilo zajame travo v širini košnje 41 centimetrov in za seboj pusti čudovito pokošeno trato. Zamenjava rezila zahteva le nekaj preprostih korakov – ostane več časa za uživanje v preprostih užitkih vrtnarjenja.

Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
  • Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
  • Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
  • Skrbno oblikovana oblika rezila zagotavlja, da odrezki pristanejo v vreči za zbiranje trave.
Odlično ujemanje dodatkov
  • Rezilo kosilnice je idealno za dvojno baterijsko kosilnico LMO 5-18.
Specifikacije

Tehnični podatki

Širina reza (cm) 41
Barva Črna
Teža (Kg) 0,357
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,443
Mere (D × Š × V) (mm) 410 x 93 x 19
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • travnik