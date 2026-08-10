Kartuša noter, kamen ven. Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja samodejno in neprekinjeno odstranjevanje vodnega kamna. Tehnologija parnega čistilnika je zanesljivo zaščitena pred poapnenjem in s tem podaljšana življenjska doba naprave. Menjava kartuše je priporočljiva po 4 mesecih ali po skupni porabi 15 litrov vode. Kartušo enostavno zavržete med gospodinjske odpadke.