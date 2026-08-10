Majhna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna
Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna za parni čistilnik SC 1 Upright. Preprosto ga vstavite v rezervoar za svežo vodo – in končali ste. Učinkovito in hitro odstrani vodni kamen.
Kartuša noter, kamen ven. Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja samodejno in neprekinjeno odstranjevanje vodnega kamna. Tehnologija parnega čistilnika je zanesljivo zaščitena pred poapnenjem in s tem podaljšana življenjska doba naprave. Menjava kartuše je priporočljiva po 4 mesecih ali po skupni porabi 15 litrov vode. Kartušo enostavno zavržete med gospodinjske odpadke.
Značilnosti in prednosti
Ščiti tehnologijo aparata pred poapnenjem
- Podpira dolgotrajno delovanje parnega čistilnika.
Preprosta in hitra menjava kartuše
- Zamenjajte kartušo in začnite s paro.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,06
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,157
|Mere (D × Š × V) (mm)
|74 x 54 x 36
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Odstranjevalec vodnega kamna za Kärcherjeve parne čistilnike