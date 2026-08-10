Majhna krtača
Majhna in zmogljiva krtača za natančno čiščenje zagotavlja ciljno odstranjevanje umazanije na težko dostopnih mestih. Lahko se namesti neposredno na razpršilno pištolo visokotlačnega čistilnika.
Krtača z natančnimi detajli združuje učinek ravnega vodnega curka in mehansko čistilno moč ščetin za temeljito čiščenje težko dostopnih in nagnjenih mest, na primer na kolesih. Umazanija se zrahlja in neposredno spere. Ker se voda porablja le ob sprožitvi razpršilca na napravi, lahko porabo vode nadzirate zelo učinkovito in individualno. Na ta način se hkrati ohranja življenjska doba baterije. Krtača je nameščena neposredno na razpršilni pištoli, glavo krtače lahko po potrebi zamenjate. Ščetka za drobne podrobnosti je združljiva z vsemi mobilnimi zunanjimi čistilci OC 3.
Značilnosti in prednosti
Nežna, a učinkovita krtača za drobne podrobnostiTemeljito odstranjevanje usedlin umazanije tudi na težko dostopnih mestih.
Odstranljiva glava ščetkeEnostavna naknadna vgradnja za higiensko čiščenje kadarkoli.
Možnost namestitve na razpršilno pištoloEnoročno upravljanje za večjo prilagodljivost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,048
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,113
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 35 x 48
Kompatibilne naprave
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OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Kolesa
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
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