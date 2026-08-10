Krtača z natančnimi detajli združuje učinek ravnega vodnega curka in mehansko čistilno moč ščetin za temeljito čiščenje težko dostopnih in nagnjenih mest, na primer na kolesih. Umazanija se zrahlja in neposredno spere. Ker se voda porablja le ob sprožitvi razpršilca na napravi, lahko porabo vode nadzirate zelo učinkovito in individualno. Na ta način se hkrati ohranja življenjska doba baterije. Krtača je nameščena neposredno na razpršilni pištoli, glavo krtače lahko po potrebi zamenjate. Ščetka za drobne podrobnosti je združljiva z vsemi mobilnimi zunanjimi čistilci OC 3.