Majhna krtača

Majhna in zmogljiva krtača za natančno čiščenje zagotavlja ciljno odstranjevanje umazanije na težko dostopnih mestih. Lahko se namesti neposredno na razpršilno pištolo visokotlačnega čistilnika.

Krtača z natančnimi detajli združuje učinek ravnega vodnega curka in mehansko čistilno moč ščetin za temeljito čiščenje težko dostopnih in nagnjenih mest, na primer na kolesih. Umazanija se zrahlja in neposredno spere. Ker se voda porablja le ob sprožitvi razpršilca na napravi, lahko porabo vode nadzirate zelo učinkovito in individualno. Na ta način se hkrati ohranja življenjska doba baterije. Krtača je nameščena neposredno na razpršilni pištoli, glavo krtače lahko po potrebi zamenjate. Ščetka za drobne podrobnosti je združljiva z vsemi mobilnimi zunanjimi čistilci OC 3.

Značilnosti in prednosti
Majhna krtača: Nežna, a učinkovita krtača za drobne podrobnosti
Nežna, a učinkovita krtača za drobne podrobnosti
Temeljito odstranjevanje usedlin umazanije tudi na težko dostopnih mestih.
Majhna krtača: Odstranljiva glava ščetke
Odstranljiva glava ščetke
Enostavna naknadna vgradnja za higiensko čiščenje kadarkoli.
Majhna krtača: Možnost namestitve na razpršilno pištolo
Možnost namestitve na razpršilno pištolo
Enoročno upravljanje za večjo prilagodljivost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,048
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,113
Mere (D × Š × V) (mm) 200 x 35 x 48
Področja uporabe
  • Kolesa
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
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