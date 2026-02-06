Mehka krtača z mehkimi in nežnimi ščetinami čisti s trajnim učinkom in ne pušča sledi. Razvita je posebej za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax. Krtača navdušuje s svojo širino in z nagnjenimi, ozkimi in ovalnimi ščetinami, zato je kot nalašč za čiščenje brez puščanja sledi in učinkovito sesanje prahu z velikih, majhnih in občutljivih površin.