Mehka krtača
Nežno in pazljivo očisti občutljive površine. Mehka krtača je idealen dodatek za naprave VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.
Mehka krtača z mehkimi in nežnimi ščetinami čisti s trajnim učinkom in ne pušča sledi. Razvita je posebej za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax. Krtača navdušuje s svojo širino in z nagnjenimi, ozkimi in ovalnimi ščetinami, zato je kot nalašč za čiščenje brez puščanja sledi in učinkovito sesanje prahu z velikih, majhnih in občutljivih površin.
Značilnosti in prednosti
Mehke ščetine
- Ne pušča nobenih sledi pri čiščenju občutljivih površin.
Nagnjene ščetine
- Optimalna poraba prostora za preprosto čiščenje večjih površin.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,095
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,17
|Mere (D × Š × V) (mm)
|410 x 45 x 55
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- čiščenje pohištva