Mehka krtača

Nežno in pazljivo očisti občutljive površine. Mehka krtača je idealen dodatek za naprave VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.

Mehka krtača z mehkimi in nežnimi ščetinami čisti s trajnim učinkom in ne pušča sledi. Razvita je posebej za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax. Krtača navdušuje s svojo širino in z nagnjenimi, ozkimi in ovalnimi ščetinami, zato je kot nalašč za čiščenje brez puščanja sledi in učinkovito sesanje prahu z velikih, majhnih in občutljivih površin.

Značilnosti in prednosti
Mehke ščetine
  • Ne pušča nobenih sledi pri čiščenju občutljivih površin.
Nagnjene ščetine
  • Optimalna poraba prostora za preprosto čiščenje večjih površin.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,095
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,17
Mere (D × Š × V) (mm) 410 x 45 x 55
Področja uporabe
  • čiščenje pohištva