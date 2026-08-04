Mehka krtača 500

Nastavek z mehko krtačo za uporabo s hidravličnim pogonom (4.762-584.0) je zelo primeren za čiščenje stekla in solarnih panelov. Vsebuje sistem za preprosto hitro menjavo in omogoča varno pritrditev na pogon.

Značilnosti in prednosti
Čiščenje blizu robov brez sledi
  • Stranske ščetine za blaženje in čiščenje blizu robov
  • Čiščenje brez sledi zaradi diagonalnih ščetin na sredini krtače
Intuitivno barvno kodiranje
  • Barvno kodiranje olajšuje izbiro primernega krtačnega nastavka.
Mehanizem za hitro menjavo
  • Hitra zamenjava krtače za preprosto prilagoditev čiščenju
Specifikacije

Tehnični podatki

Dovodna temperatura (°C) 40
Barva modra
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,683

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Področja uporabe
  • Za čiščenje občutljivih fasad s steklenimi, PVC ali barvanimi površinami
  • Za čiščenje solarnih panelov, površine iz (pleksi)stekla in zimskih vrtov