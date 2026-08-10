Optimalno čiščenje: mehka krpa KV 4 zaradi svojih finih vlaken čisti zelo nežno in ne pušča nobenih vlaken. Velcro sistem pritrjevanja omogoča preprosto nameščanje krpe na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. Optimalno za površine, ki so občutljive na praske, kot so kuhinjske sprednje stranice, les in površine zaslonov.