Mehke krpe KV 4
Mehka krpa KV 4 je zelo nežna in izredno primerna za odstranjevanje lažje umazanije na občutljivih površinah. Z Velcro sistemom pritrjevanja jo lahko preprosto namestite na baterijski vibracijski čistilnik KV 4.
Optimalno čiščenje: mehka krpa KV 4 zaradi svojih finih vlaken čisti zelo nežno in ne pušča nobenih vlaken. Velcro sistem pritrjevanja omogoča preprosto nameščanje krpe na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. Optimalno za površine, ki so občutljive na praske, kot so kuhinjske sprednje stranice, les in površine zaslonov.
Značilnosti in prednosti
Pritrditev na ježka.
- Preprosto nameščanje in odstranjevanje
Pralno
- Primerna za pranje pri 60 °C, znova uporabna.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,023
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,082
|Mere (D × Š × V) (mm)
|261 x 106 x 6
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Občutljive površine