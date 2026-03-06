MJ 145 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev za K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control
Vse v enem: Kärcher 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev s curkom za visokotlačne čistilnike K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus in K 5 Premium Full Control Plus (od leta 2017).
Zdaj morate zamenjati le šobo – in ne več cevi. Ker 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev združuje 3 vrste curka in vam omogoča da preklopite med neskončno spremenljivim visokotlačnim ploskim curkom, vrtljivo šobo in curkom čistilnega sredstva s preprostim obračanjem cevi. Ustrezen tlak se lahko hitro in enostavno prilagodi s pomočjo gumbov na brizgalni pištoli. 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev je vsestranska za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus in K 5 Premium Full Control Plus (od leta 2017).
Značilnosti in prednosti
Popolna kontrola v obeh rokah
- Brezstopenjsko uravnavanje tlaka z inteligentno pištolo.
Zamenjava razpršilne cevi ni težavna
- Ustrezen curek se enostavno izbere z obračanjem na razpršilni cevi.
Tri vrste curka v eni razpršilni cevi
- Curek čistilnega sredstva, rotorska šoba in kontinuirano namestljivi visokotlačni ravni curek - za fleksibilno delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,472
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,56
|Mere (D × Š × V) (mm)
|445 x 63 x 63
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Ograje