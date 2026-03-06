Zdaj morate zamenjati le šobo – in ne več cevi. Ker 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev združuje 3 vrste curka in vam omogoča da preklopite med neskončno spremenljivim visokotlačnim ploskim curkom, vrtljivo šobo in curkom čistilnega sredstva s preprostim obračanjem cevi. Ustrezen tlak se lahko hitro in enostavno prilagodi s pomočjo gumbov na brizgalni pištoli. 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev je vsestranska za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus in K 5 Premium Full Control Plus (od leta 2017).