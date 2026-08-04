MJ 180 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev za K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control

Kärcher 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev je primerna za visokotlačne čistilnike K 7 Full Control Plus, K 7 Full Control Plus in K 7 Premium Full Control Plus (od leta 2017).

Univerzalna naprava za več namenov: Kärcherjeva 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev ima brezstopenjsko visokotlačno plosko pršilo, vrtljivo šobo in curek čistilnega sredstva v eni razpršilni cevi. Ustrezni curek se zelo enostavno izbere z obrati na cevi. Tlak se praktično namešča s pomočjo gumbov na brizgalni pištoli. Primerno za visokotlačne čistilnike K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus in K 7 Premium Full Control Plus (od leta 2017).

Značilnosti in prednosti
Popolna kontrola v obeh rokah
  • Brezstopenjsko uravnavanje tlaka z inteligentno pištolo.
Zamenjava razpršilne cevi ni težavna
  • Ustrezen curek se enostavno izbere z obračanjem na razpršilni cevi.
Tri vrste curka v eni razpršilni cevi
  • Curek čistilnega sredstva, rotorska šoba in kontinuirano namestljivi visokotlačni ravni curek - za fleksibilno delo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,472
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,56
Mere (D × Š × V) (mm) 445 x 63 x 63

Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).

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Področja uporabe
  • Vozila
  • Motorji in skuterji
  • Območja okoli doma in vrta
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Ograje