MJ 180 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev za K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control
Kärcher 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev je primerna za visokotlačne čistilnike K 7 Full Control Plus, K 7 Full Control Plus in K 7 Premium Full Control Plus (od leta 2017).
Univerzalna naprava za več namenov: Kärcherjeva 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev ima brezstopenjsko visokotlačno plosko pršilo, vrtljivo šobo in curek čistilnega sredstva v eni razpršilni cevi. Ustrezni curek se zelo enostavno izbere z obrati na cevi. Tlak se praktično namešča s pomočjo gumbov na brizgalni pištoli. Primerno za visokotlačne čistilnike K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus in K 7 Premium Full Control Plus (od leta 2017).
Značilnosti in prednosti
Popolna kontrola v obeh rokah
- Brezstopenjsko uravnavanje tlaka z inteligentno pištolo.
Zamenjava razpršilne cevi ni težavna
- Ustrezen curek se enostavno izbere z obračanjem na razpršilni cevi.
Tri vrste curka v eni razpršilni cevi
- Curek čistilnega sredstva, rotorska šoba in kontinuirano namestljivi visokotlačni ravni curek - za fleksibilno delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,472
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,56
|Mere (D × Š × V) (mm)
|445 x 63 x 63
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Video posnetki
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Ograje