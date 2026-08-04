Univerzalna naprava za več namenov: Kärcherjeva 3 v 1 Multi Jet razpršilna cev ima brezstopenjsko visokotlačno plosko pršilo, vrtljivo šobo in curek čistilnega sredstva v eni razpršilni cevi. Ustrezni curek se zelo enostavno izbere z obrati na cevi. Tlak se praktično namešča s pomočjo gumbov na brizgalni pištoli. Primerno za visokotlačne čistilnike K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus in K 7 Premium Full Control Plus (od leta 2017).