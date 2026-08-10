Handheld Multi Jet 5 v 1 omogoča pet različnih tipov curkov: točkovni, ploščati, splakovalni, stranski in izlivni. Vsestranska večfunkcijska razpršilna cev je zato idealna za različne načine uporabe. Preprosto obrnite glavo šobe in izberite ustrezen curek. Adapter Quick Connect, med glavo šobe in podaljšano cevjo, omogoča hitro in enostavno menjavo različnega pribora Handheld, s samo eno roko. Podaljšana cev olajša ergonomsko delo in zaradi oddaljenosti, v veliki meri ščiti uporabnika pred brizganjem vode. MJ 24 Handheld je združljiva z baterijskim čistilnikom KHB 5.