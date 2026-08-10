MJ 24 Handheld 5-in-1 Multi Jet
Vsestranska večfunkcijska razpršilna cev 5 v 1 za KHB 5 Battery: MJ 24 Handheld s točkovnim, ploščatim, splakovalnim, stranskim in izlivnim curkom. Udobno nastavljiva z vrtenjem glave šobe.
Handheld Multi Jet 5 v 1 omogoča pet različnih tipov curkov: točkovni, ploščati, splakovalni, stranski in izlivni. Vsestranska večfunkcijska razpršilna cev je zato idealna za različne načine uporabe. Preprosto obrnite glavo šobe in izberite ustrezen curek. Adapter Quick Connect, med glavo šobe in podaljšano cevjo, omogoča hitro in enostavno menjavo različnega pribora Handheld, s samo eno roko. Podaljšana cev olajša ergonomsko delo in zaradi oddaljenosti, v veliki meri ščiti uporabnika pred brizganjem vode. MJ 24 Handheld je združljiva z baterijskim čistilnikom KHB 5.
Značilnosti in prednosti
5 v 1
- Pet različnih tipov curkov v eni razpršilni cevi.
Prihranek časa
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Čiščenje in izpiranje vse v enem
- Ni potrebno preklopiti na vrtno cev in pištolo.
Točkovni curek
- Čiščenje razpok in ozkih vrzeli ter odstranjevanje madežev umazanije.
Ploščati curek
- Čiščenje površin in predmetov.
Splakovalni curek
- Izpiranje razrahljane umazanije.
Stranski curek
- Čiščenje prahu ali cvetnega prahu z rastlin, medtem ko jih rahlo zalivate.
Izlivni curek
- Zalivanje rastlin.
Priključek Quick Connect
- Preprosta in hitra zamenjava.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,24
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,332
|Mere (D × Š × V) (mm)
|423 x 58 x 60
Področja uporabe
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Vrtna korita
- Za čiščenje listja
- Zalivanje rastlin
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