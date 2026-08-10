Razpršilna cev 5 v 1 ponuja pet vrst pršila v eni sami pršilni cevi: točkovni curek, ravni curek, curek za izpiranje, curek za meglo in curek za izlivanje. Razpršilna cev z več curki je zato idealna za najrazličnejšo uporabo. Preprosto obrnite glavo šobe, da izberete pravi curek. Adapter Quick Connect omogoča hitro in enostavno menjavo dodatkov z eno roko. MJ 24 je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Za uporabo je potreben podaljšek cevi (2.644-173.0).