MJ 24 razpršilna cev 5 v 1

Razpršilna cev 5 v 1 z več curki za visokotlačne ročne čistilnike: ročna MJ 24 s točkovnim in ploskim curkom, curkom za izpiranje, meglico in curkom za zalivanje.

Razpršilna cev 5 v 1 ponuja pet vrst pršila v eni sami pršilni cevi: točkovni curek, ravni curek, curek za izpiranje, curek za meglo in curek za izlivanje. Razpršilna cev z več curki je zato idealna za najrazličnejšo uporabo. Preprosto obrnite glavo šobe, da izberete pravi curek. Adapter Quick Connect omogoča hitro in enostavno menjavo dodatkov z eno roko. MJ 24 je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Za uporabo je potreben podaljšek cevi (2.644-173.0).

Značilnosti in prednosti
5 v 1
  • Pet različnih tipov curkov v eni razpršilni cevi.
Prihranek časa
  • Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Čiščenje in izpiranje vse v enem
  • Prehod na vrtno cev in razpršilno pištolo ni potreben.
Točkovni curek
  • Čiščenje razpok in ozkih vrzeli ter odstranjevanje madežev umazanije.
Ploščati curek
  • Čiščenje površin in predmetov.
Splakovalni curek
  • Izpiranje razrahljane umazanije.
Stranski curek
  • Čiščenje prahu ali cvetnega prahu z rastlin, medtem ko jih rahlo zalivate.
Izlivni curek
  • Zalivanje rastlin.
Priključek Quick Connect
  • Preprosta in hitra zamenjava.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,103
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,141
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 58 x 60
Področja uporabe
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Kolesa
  • Vrtno orodje in oprema
  • Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
  • Vrtna korita
  • Za čiščenje listja
  • Zalivanje rastlin
Dodatna oprema