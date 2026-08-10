MJ 24 razpršilna cev 5 v 1
Razpršilna cev 5 v 1 z več curki za visokotlačne ročne čistilnike: ročna MJ 24 s točkovnim in ploskim curkom, curkom za izpiranje, meglico in curkom za zalivanje.
Razpršilna cev 5 v 1 ponuja pet vrst pršila v eni sami pršilni cevi: točkovni curek, ravni curek, curek za izpiranje, curek za meglo in curek za izlivanje. Razpršilna cev z več curki je zato idealna za najrazličnejšo uporabo. Preprosto obrnite glavo šobe, da izberete pravi curek. Adapter Quick Connect omogoča hitro in enostavno menjavo dodatkov z eno roko. MJ 24 je združljiv z vsemi modeli KHB- in OC 6-18. Za uporabo je potreben podaljšek cevi (2.644-173.0).
Značilnosti in prednosti
5 v 1
- Pet različnih tipov curkov v eni razpršilni cevi.
Prihranek časa
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Čiščenje in izpiranje vse v enem
- Prehod na vrtno cev in razpršilno pištolo ni potreben.
Točkovni curek
- Čiščenje razpok in ozkih vrzeli ter odstranjevanje madežev umazanije.
Ploščati curek
- Čiščenje površin in predmetov.
Splakovalni curek
- Izpiranje razrahljane umazanije.
Stranski curek
- Čiščenje prahu ali cvetnega prahu z rastlin, medtem ko jih rahlo zalivate.
Izlivni curek
- Zalivanje rastlin.
Priključek Quick Connect
- Preprosta in hitra zamenjava.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,103
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,141
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 58 x 60
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Področja uporabe
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Vrtna korita
- Za čiščenje listja
- Zalivanje rastlin