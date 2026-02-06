MJ 160 4-v-1 Multi Jet ponuja 4 različne vrste pršila v eni sami pršilni cevi: curek detergenta, visokotlačni ravni curek, rotacijska šoba in široki ravni curek. Preprosto obrnite pršilno cev, da izberete pravi curek. Dolgotrajna menjava brizgalne cevi ni več potrebna. Hkrati Multi Jet navdušuje z enostavno rokovanjem in večjim udobjem med aplikacijo, zahvaljujoč 25-odstotnemu zmanjšanju teže v primerjavi s svojim predhodnikom, Kärcher MJ 3-in-1. Primerno za visokotlačne čistilnike Kärcher K 4 in K 5. Vsestransko orodje za dom, vrt in avto.