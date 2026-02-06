MJ 4-in-1

MJ 160 4-v-1 Multi Jet s 4 vrstami pršila za visokotlačne čistilnike K 4 in K 5: z rotacijsko šobo, visokotlačnim ravnim curkom, pršilom detergenta in širokim ravnim curkom.

MJ 160 4-v-1 Multi Jet ponuja 4 različne vrste pršila v eni sami pršilni cevi: curek detergenta, visokotlačni ravni curek, rotacijska šoba in široki ravni curek. Preprosto obrnite pršilno cev, da izberete pravi curek. Dolgotrajna menjava brizgalne cevi ni več potrebna. Hkrati Multi Jet navdušuje z enostavno rokovanjem in večjim udobjem med aplikacijo, zahvaljujoč 25-odstotnemu zmanjšanju teže v primerjavi s svojim predhodnikom, Kärcher MJ 3-in-1. Primerno za visokotlačne čistilnike Kärcher K 4 in K 5. Vsestransko orodje za dom, vrt in avto.

Značilnosti in prednosti
Z vrtenjem pršilne cevi izberite ustrezen curek
  • Brez zamudne menjave pršilne cevi.
Štiri vrste pršila v eni pršilni cevi
  • Rotacijska šoba, visokotlačni ploski curek, curek detergenta in širok ploski curek – za prilagodljivo delo.
S pripomočkom za montažo na pršilno cev
  • Za pravilno namestitev in uporabo. 
25% zmanjšanje telesne teže*
  • Večje udobje in prijaznost do uporabnika. 
Združljivo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher K 4 in K 5
  • Popoln za kasnejšo nadgradnjo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,377
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,427
Mere (D × Š × V) (mm) 450 x 59 x 59

Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0). /
* V primerjavi s težo prejšnjega modela Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet.

Področja uporabe
  • Vozila
  • Motorji in skuterji
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Ograje
  • Fasade majhnih hiš
  • Vrtno orodje in oprema
  • Območja okoli doma in vrta