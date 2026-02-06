MJ 4-in-1
MJ 160 4-v-1 Multi Jet s 4 vrstami pršila za visokotlačne čistilnike K 4 in K 5: z rotacijsko šobo, visokotlačnim ravnim curkom, pršilom detergenta in širokim ravnim curkom.
MJ 160 4-v-1 Multi Jet ponuja 4 različne vrste pršila v eni sami pršilni cevi: curek detergenta, visokotlačni ravni curek, rotacijska šoba in široki ravni curek. Preprosto obrnite pršilno cev, da izberete pravi curek. Dolgotrajna menjava brizgalne cevi ni več potrebna. Hkrati Multi Jet navdušuje z enostavno rokovanjem in večjim udobjem med aplikacijo, zahvaljujoč 25-odstotnemu zmanjšanju teže v primerjavi s svojim predhodnikom, Kärcher MJ 3-in-1. Primerno za visokotlačne čistilnike Kärcher K 4 in K 5. Vsestransko orodje za dom, vrt in avto.
Značilnosti in prednosti
Z vrtenjem pršilne cevi izberite ustrezen curek
- Brez zamudne menjave pršilne cevi.
Štiri vrste pršila v eni pršilni cevi
- Rotacijska šoba, visokotlačni ploski curek, curek detergenta in širok ploski curek – za prilagodljivo delo.
S pripomočkom za montažo na pršilno cev
- Za pravilno namestitev in uporabo.
25% zmanjšanje telesne teže*
- Večje udobje in prijaznost do uporabnika.
Združljivo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher K 4 in K 5
- Popoln za kasnejšo nadgradnjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,377
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,427
|Mere (D × Š × V) (mm)
|450 x 59 x 59
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0). /
* V primerjavi s težo prejšnjega modela Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Ograje
- Fasade majhnih hiš
- Vrtno orodje in oprema
- Območja okoli doma in vrta